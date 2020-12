A to už nie je málo.

Prečítal som si autobiografiu Liv Ullmannovej – Premena. Útla kniha plná intímnych spovedí, nostalgických návratov do detstva, spätné bilancovanie v životnej súvahe v zmysle, čo život mal dať a nedal, alebo nemal dať a dal.

Pitvanie sa v uvedomení, že aj napriek tomu, že sme obklopení rodinou, blízkymi priateľmi, alebo známymi a neznámymi, tak sme vlastne nakoniec a aj tak len sami. A tak veľmi túžime byť pochopení.

Vraciame sa v spomienkach do detstva, pretože to bola krajina, kde sme mohli zažiť každý deň niečo nové. Prvé dotyky, chute, vnemy, či skúsenosti. Síce občas vystrašení, občas sklamaní, ale to k tomu patrilo. Bytosti, ktoré hádžu mince do fontány a veria, že všetko, čo si zaželajú sa im raz splní. Komplikované veci boli k smiechu a to, čo je nám k smiechu dnes nás vtedy desilo k smrti. Strašiak pod posteľou nikam nezmizol, len má inú tvár a lepšiu skrýš. Nechápali sme, že všetkým tým získavaním, sme začínali zároveň aj strácať. Taká zvrátená priame úmera. Život ide svojim tempom, niekde uberie, niekde pridá a tak ďalej. Najsilnejšie facky dával učiteľ telocviku, vraveli sme si. To sme ešte netušili aké dáva život. Také rodičovské, vieš za čo, ale nevieš prečo. Uteká to. Bodka.

Život je prináša zmeny náhodné, ale i zámerné. Meníme sa, formujeme, ale vo svojej podstate sme nemenní. Nechávame sa kŕmiť naivnou predstavou, že sme iní ako tí pred nami. Ako tí pred desiatkami, stovkami, či tisíckami rokov.

Samozrejme, máme iné potreby, nároky, túžby, možnosti, povinnosti, kritériá, sny, ale inak sme to stále my. Dýchajúci, mysliaci, hlúpi, vážni, nudní, márniví, nepoučiteľní, trpiaci, prežratí, hladní, veriaci a neveriaci. Zvedaví, leniví, vzdelaní, láskaví, chamtiví, povrchní, obetaví.

Sme rojkovia, bojovníci, víťazi, udavači, sudcovia, smoliari, zlodeji. Žijeme v biede, v prepychu, v strachu, v radosti, v náručí matiek, otcov, dcér, synov, manželov, manželiek, milencov, mileniek, či v samote. Tešíme sa, opíjame sa, trpíme, nenávidíme, odpúšťame, zarábame, ubližujeme, strácame, budujeme, ničíme, ale vo svojej podstate sme nemenní.

"Narodila som sa v malej nemocnici v Tokiu. Mama vraví, že sa pamätá na dve veci: Na myš, ktoré behala po dlážke, čo pokladala za dobré znamenie. Na ošetrovateľku, ktorá sa nad ňou skláňala a ospravedlňujúco šepkala: „Bohužiaľ, je to dievča. Neoznámite to manželovi radšej sama?"

Keď som bol malý chlapec, tak som sa opýtal mamy, ako vyzeral deň do ktorého som sa narodil. Zaujímalo ma, či ten deň bol niečím výnimočný. Mama mi odpovedala, že výnimočný bol, pretože som sa narodil. Pochopiteľne, pre ňu áno, ale mne to bolo málo. Egoisticky som na ňu tlačil a chcel vedieť viac, akoby samotný zrod ľudského života bol primálo. Túžil som, aby mi povedala, že v ten deň bolo zatmenie slnka, alebo búrka storočia. Odmietal som si pripustiť akúkoľvek fádnosť toho dňa.

Zavriem oči a počujem jej nežný hlas.

„Na to, že bol začiatok apríla, tak ťa svet privítal krásnym letným dňom.“

Páčilo sa mi to. Bolo to síce príšerne málo, ale bolo to lepšie ako nič. V tej chvíli sa moja mama podelila o spomienku, ktorá svojim spôsobom patrila mne.

Tá spomienka je taká silná, že už ju vnímam ako svoju vlastnú.

A to už nie je málo.